'Довольно курить, где попало': в сети показали видео попадания в любимый танк Путина 'Прорыв'

Украинские защитники на фронте подбили очередной российский новейший танк Т-90М "Прорыв", который президент РФ Владимир Путин назвал "лучшим в мире". Поразить вражескую бронемашину удалось при помощи дрона-камикадзе.

Видео дня

Видео меткого удара попало в сеть. "Т-90М "Прорыв" и дрон-камикадзе", – говорится в подписи к ролику (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах запечатлен момент подрыва российского танка.

На видео наложили обращение президента Украины Владимира Зеленского к оккупантам: "Хватит курить где попало, курите там, где еще не попало".

Отметим, 16 июля Путин заявил, что танк Т-90 "Прорыв" – "лучший танк в мире без всякого преувеличения".

Как известно, всего страна-агрессор выпустила около 100 единиц таких танков. Более десятка были уничтожены в Украине. В июле Т-90М "Прорыв" "демилитаризовали" аэроразведчики 27-й Печерской бригады Национальной гвардии.

Также несколько новейших российских танков были подбиты из ручных гранатометов, что, по словам экспертов, указывает на то, что комплекс активной защиты Т-90М эффективен не во всех случаях.

"Прорыв" унаследовал слабые места всех Т-72: низ башни и маска орудия уязвимы для противотанковых снарядов и ПТУР. При этом некоторые специалисты считают основной причиной потерь Т-90АМ использование этих танков без поддержки пехоты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце мая ВСУ ликвидировали с воздуха танк "Прорыв" оккупантов. По позициям врага ударили воины батальона К-2 54-й омбр имени гетмана Ивана Мазепы.

– За сутки 16 июля ликвидированы около 620 оккупантов. Среди потерь российской техники – 8 танков.

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