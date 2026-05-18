Драйв, стиль, мощь и мощность: пограничники показали в работе наземные роботизированные комплексы 'Рысь'. Видео

Государственная пограничная служба Украины показала работу наземных роботизированных комплексов "Рысь", которые использует подразделение "Феникс". Машины патрулируют позиции, доставляют грузы и участвуют в эвакуации раненых в районах повышенной опасности.

Видео дня

Видео с работой комплексов опубликовали в официальном Telegram-канале ГПСУ. В сообщении пограничники отметили: "Драйв, стиль, мощь и мощность – в работе наземные роботизированные комплексы "Рысь" пограничного подразделения "Феникс".

Также в службе добавили, что комплексы работают там, "где царит сплошная опасность".

В ГПСУ рассказали, что роботизированные платформы фактически выполняют часть задач вместо людей на самых рискованных направлениях. Они способны передвигаться по сложной местности и перевозить необходимое снаряжение к позициям.

В видео видно, как комплексы движутся по полевым дорогам и транспортируют грузы. Иногда кадры напоминают сцены из фантастических фильмов, хотя речь идет о вполне реальных боевых задачах на фронте.

Пограничники описали работу машин так: "Мир они "видят" своими электронными глазами – как автономные существа с тревожным саундтреком в голове".

Новая версия платформы

Ранее украинская компания Roboneers представила новую модификацию комплекса – "Рысь+". Ее создали для логистики и эвакуации раненых в зоне боевых действий. В компании сообщили, что новинка пополнит линейку роботизированных платформ "Рысь", "Рысь PRO" и "Рысь MAX".

По данным разработчиков, "Рысь+" оснащена электрической силовой установкой с запасом хода до 80 километров. Это позволяет выполнять миссии радиусом до 40 километров без дополнительной подзарядки.

Также заявленная грузоподъемность комплекса составляет до 350 килограммов. Платформа может перевозить боекомплект, снаряжение и провизию, а еще эвакуировать раненых. В компании добавили, что комплекс оснащен автоматическим механизмом выброса груза без участия личного состава в опасной зоне.

Кроме того, "Рысь+" способна одновременно эвакуировать до двух раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Южно-Слобожанском направлении российские подразделения попытались действовать малыми штурмовыми группами, пытаясь незаметно продвинуться в сторону украинских позиций. Однако их планы сорвали украинские беспилотники. Как само поражение противника осуществила бригада "Гарт", смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!