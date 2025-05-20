В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали эпическое видео эвакуации подбитого врагом броневика M1224 MaxxPro с поля боя на Купянском направлении. Водитель ГУР на трех колесах и со скрежетом металла смог выехать из-под огня.

Видео дня

Уникальные кадры зафиксировали аэроразведчики подразделения. Во вторник, 20 мая, их обнародовала пресс-служба ГУР.

"Номинация на дрифт года – водитель ГУР эвакуировал подбитый россиянами броневик с поля боя", – говорится в публикации.

Как отмечается, во время операции на Купянском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР выехали на боевое задание и их броневик подбили оккупанты.

Машина сохранила жизни воинов - разведчики спешились и продолжили маневр, а MaxxPro остался в зоне поражения противника.

Боец подразделения логистики решил сохранить технику – на месте он убедился, что двигатель исправен, и на трех колесах, со скрежетом металла по асфальту успешно, "с искрой", эвакуировал MaxxPro, говорится в сообщении ГУР.

"Эпическое видео с фронта, которое в очередной раз подтверждает, что война – это испытание для силы воли и логистики, зафиксировали аэроразведчики подразделения. Борьба продолжается! Слава Украине!" – заявили в военной разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях пограничники из подразделения "Сталевий кордон" продемонстрировали, как используют в ежедневной работе трофейный российский "Тигр". Он был найден расстрелянным и без колес", однако бронеавтомобиль восстановили и даже усилили.

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