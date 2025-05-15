Был вражеский, стал наш: пограничники показали трофейный 'Тигр', который теперь воюет против России. Видео

Пограничники из подразделения "Стальной границы" используют в ежедневной работе трофейный российский бронеавтомобиль "Тигр". Он был "найден расстрелянным, без колес", однако машину врага восстановили и даже усилили два украинских добровольца.

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Сейчас трофейное авто выдерживает обстрелы, атаки FPV-дронами, и "вытаскивает собратьев из-под огня". Как на нем приходится работать, рассказали в Госпогранслужбе.

Сейчас машину эксплуатируют два воина с псевдонимом "Ворон" и "Барыга".

"Машина неплохая, свои задачи она выполняет, хотя в управлении авто не очень удобное. Но техника должна работать на своих. Выжимаем из машины все – главное вовремя добраться и вывезти своих", – говорят они.

Парни признаются: обстрелы или дроны не останавливают.

"Ворон" и "Барыга" пошли служить добровольцами еще в начале полномасштабного вторжения. После победы хотят просто пожить, вместе с семьями, без тревог и взрывов. И хотя бы раз спокойно проехать по трассе, не думая, что в небе что-то летит.

Хотя и признаются, что в мирное время и гражданских местах с такой скоростью "погонять на машине" уже не удастся.

"Тигр" – российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, который производится на Арзамасском машиностроительном заводе (хотя и двигатели у этих авто от ГАЗ). В серию пошел в 2005 году.

Авто предназначено для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Имеет шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов. В стандартную комплектацию "Тигра" входят гидроусилитель руля, независимая торсионная подвеска всех колес с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, раздаточная коробка с возможностью блокировки межосевого дифференциала, с самоблокирующимися межколесными дифференциалами, электронный предпусковой подогреватель, электрическая лебедка и тому подобное.

До 2022 года считался гордостью российского военного автопрома, потому что "Тигров" разработали под иностранные заказы. Но оккупанты пытались использовать "Тигры" различных модификаций при широкомасштабном российском вторжении на территорию Украины. И уже в 2022 году около 30 единиц различных модификаций было захвачено украинскими бойцами – это не считая число уничтоженных и превращенных в металлолом.

Как сообщал OBOZ.UA, также на металлолом украинцы отправляют и другую технику оккупантов. Недавно военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сбил российский штурмовик Су-25, и сделал это из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" -видео попадания и подробности смотрите здесь.

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