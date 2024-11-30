'Дрон локационно потерян': что означает термин, часто встречающийся в сводках Воздушных сил ВСУ

В сводках Воздушных сил Вооруженных сил Украины относительно дроновых атак РФ часто можно увидеть сообщения о БПЛА типа "Shahed", которые были локационно потеряны. Это в частности может означать, что "Шахед" либо был некачественный, либо попал под действие РЭБ.

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Также у дрона может закончиться топливо, что приводит к его падению. Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации сказал начальник отдела по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Очень много сейчас локационно потерянных дронов. И все спрашивают, а что это такое. На самом деле это может быть что угодно – от плохого качества и производства беспилотника, который может упасть, потому что он некачественный", – сказал он.

Также "Шахеды" могут быть локационно потеряны из-за попадания под действие средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, дроны падают в разных местах, когда у них заканчивается топливо, и не всегда удается сразу их найти.

"Они падают довольно часто в какие-то водоемы, поля. Мы постоянно предупреждаем о том, что не нужно самостоятельно пытаться их ликвидировать. Если нашли, сообщайте в профильные службы", – сказал Евлаш.

Он добавил, что "Шахеды", которые запускают оккупанты, имеют разную боевую часть.

"Конечно, если их по 120-140 летит, то наша ПВО пытается ликвидировать их основную часть, но все же какая-то часть теряется. Просто была точка на радаре и исчезла", – отметил пресс-секретарь ВС ВСУ.

Евлаш также рассказал, что россияне кроме дронов-камикадзе типа Shahed-136 запускают по Украине и дешевые аналоги – так называемые пустышки. Враг использует их для истощения украинской системы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь 29 ноября Россия атаковала Украину 132 ударными дронами. Защитники неба сбили 88 целей, а также десятки БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Так, 41 дрон был локационно потерян, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ, а еще один беспилотник вернулся в РФ.

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