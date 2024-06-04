Дрон принес 'зажигательное настроение': в ГПСУ показали, как устраивают 'бавовну' оккупантам на Харьковщине. Видео

Воины бригады Государственной пограничной службы "Стальная граница" на Харьковском направлении нанесли меткий удар по оккупантам, которые прятались в здании одного из сел. Поражение врагу было нанесено с помощью FPV-дрона.

"Взрывное" видео 4 июня обнародовала пресс-служба ГПСУ. На опубликованных кадрах показана постройка, где пытались скрыться российские военные, а также момент попадания по ней украинского беспилотника.

Уцелевший оккупант спасался бегством.

"FPV-дрон пограничников "Стальной границы" принес зажигательное настроение в здание с российскими оккупантами на Харьковском направлении", – иронизируют в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки РФ потеряла в Украине еще около 1290 своих оккупантов, а также 211 единиц военной техники и вооружения. С начала большой войны потери агрессора достигли 512 420 человек.

Ранее в Генштабе информировали, что бои в районе Волчанска продолжаются. Оккупанты наносят авиаудары КАБами на севере Харьковщины с направлений Белгорода и Шебекино.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что в воскресенье Силы обороны Украины взяли в плен около 60 оккупантов неподалеку Волчанска.

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