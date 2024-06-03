Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян – ОСУВ 'Хортица'

В воскресенье, 2 июня, военнослужащие Сил обороны Украины взяли в плен около 60 российских оккупантов. Массовая сдача захватчиков была зафиксирована на позициях неподалеку Волчанска на Харьковщине.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Его слова приводит LIGA.net.

Волошин добавил, что на понедельник, 3 июня, в районе этого населенного пункта продолжаются боевые действия. Военные страны-агрессора пытаются атаковать позиции ВСУ недалеко от Липцев.

В свою очередь украинские военные продолжают наращивать оборонные возможности в этом направлении. За сутки ВСУ поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей врага.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 19:00 3 июня на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами по направлениям Белгорода и Шебекино (РФ).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что в течение 2 июня украинские воины уменьшили ряды оккупационной армии РФ на 1270 военнослужащих. Защитники также обезвредили 198 единиц военной техники и вооружения.

– В воскресенье, 2 июня, в сети распространилось видео, на котором оккупанты в очередной раз издеваются над украинскими военнопленными. По этому поводу омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН.

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