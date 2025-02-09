Дронов становится все больше: сколько беспилотников получают ВСУ ежемесячно

Обеспечение Вооруженных сил Украины беспилотными системами, в частности, FPV-дронами, существенно возросло в 2025 году. В настоящее время армия получает около 200 тысяч дронов в месяц, и эта цифра продолжает расти.

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Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью YouTube каналу Министерства обороны Украины. По его словам, речь идет не только о FPV-дронах, но и других беспилотных системах.

"Уровень обеспеченности наших военных на поле боя не стал хуже того уровня, который был в течение лета-осени прошлого года. Другой вопрос, если взять беспилотные системы, особенно FPV-дроны, применяемые для поражения противника, то мы начинали первый квартал 2024 года с 20 тысяч в месяц в среднем. Сегодня этот показатель около 200 тысяч в месяц и идет к росту", – сказал он.

Гаврилюк добавил, что речь идет не только о FPV-дронах, но и о других беспилотных технологиях, в частности наземных роботизированных комплексах.

По его словам, одним из приоритетов Министерства обороны есть автоматизация сложных и опасных задач, чтобы минимизировать риски для военнослужащих. Наземные роботизированные комплексы будут выполнять:

логистические операции;

минирование и разминирование территорий;

эвакуацию раненых из боевых действий.

Во время выполнения таких задач военные подвергаются наибольшей опасности, находясь на открытой местности. Использование таких систем позволит защитить жизнь бойцов, ведь управлять ими можно с безопасного места.

Кроме собственного производства Украина обеспечивается беспилотными системами и другими видами вооружения благодаря международной военной помощи. По словам Гаврилюка, эффективно работают международные коалиции, поставляющие бронетанковое вооружение, артиллерию, средства поражения и т.д.

"Также эффективно работает формат Рамштайна, на котором обсуждаются все проблемные вопросы и осуществляют прогнозирование обеспечения потребностей за счет материально-военной помощи и партнеров", — добавил Гаврилюк.

Не последнее место, по заверению военного, занимает конференция национальных директоров по вооружению, где регулярно рассматриваются вопросы обеспечения вооружением, военной техникой и средствами поражения для Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Министерства обороны Украины, беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства были кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины. Эти маневренные FPV-дроны обещают стать важным элементом в арсенале наших военных.

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