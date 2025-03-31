Дроны атаковали Калужскую область, были слышны взрывы: говорят о десятках дронов. Видео

В ночь на 31 марта в Калужской области РФ прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, под атакой БПЛА оказался Кировский район.

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Местные власти утверждают, что противовоздушная оборона якобы уничтожила более двух десятков беспилотников. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В РФ пожаловались, что ночью 31 марта оккупанты зафиксировали 66 беспилотников. При чем губернатор Владислав Шапша заявил, что 24 БПЛА были уничтожены в небе над Калужской областью.

По легенде чиновника, жертв и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.

"Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет", - заявил калужский губернатор.

При этом в сети отмечают, что под атаковал был конкретно Кировский район Калужской области. Именно там расположен нефтеперерабатывающий завод. Однако информации о поражении объекта пока нет.

Напомним, Украина 20 марта нанесла болезненный для России удар. Украинские воины уже в третий раз за последние десять недель ударили по Саратовской области, уничтожив около сотни ракет, накопленных агрессором для ударов по Украине на военной авиабазе российских войск в Энгельсе.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли очередные обвинения России о якобы ударах Украины по энергетическим объектам на территории РФ. С 25 по 27 марта Силы обороны Украины не наносили ударов по энергетическим объектам страны-агрессора.

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