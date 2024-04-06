В современных реалиях FPV дроны активно применяют на войне для выполнения боевых задач, ведь война перешла в новую стадию, до сих пор неизвестному человечеству.

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Найбільша кількість запитів від військових наразі припадає на FPV дрони із хорошою вантажопідйомністю та потужністю передачі відеосигналу. Українські волонтери та військові постійно знаходяться у пошуку технологічних рішень, які б зробили ці засоби більш ефективними. Але важлива також і кількість, адже доки ворог переважає дронами кількісно, наші хлопці та дівчата, щодня отримують важкі поранення від ворожих дронів — часто несумісні з життям.

Самі собою безпілотники фактично можуть замінити живу людину, виконуючи завдання із виявлення окупантів, проведення пошукових і рятувальних операцій, ураження ворожих цілей. Уявіть, скільки безцінних життів українських воїнів можна зберегти завдяки цим технологічним рішенням!

Пілоти FPV підтримують піхоту, знищують ворожий особовий склад та техніку, якою росіяни завдають ударів по українському війську, а часом і по цивільних обʼєктах.

Чому кількісний показник не менш важливий, ніж якісний? FPV дрони — це розхідники. Підрозділ може використати десяток лише за день, аби знищити ворожі цілі. Тривалість життя дрону-камікадзе — один виліт (що зрозуміло з назви), але і решта видів безпілотників незалежно від місії живуть не набагато довше в умовах війни. Тому з одного боку їх завжди не вистачає, а з іншого вони зберігають безцінні життя наших воїнів.

Нагадую, що я збираю кошти на дрони-камікадзе для Сил Оборони України. В першій хвилі ми збираємо 1 400 000 гривень на 80 комплектів дронів (разом з батареями) "Меркурій-1".

Перших 20 дронів, для купівлі яких я збираю 350 000 гривень, ми розділимо між підрозділом Національної гвардії, який воює на східному напрямку, та підрозділом Територіальної оборони, що боронить Південь.

Дуже важливо, аби ви приєдналися до збору та максимально розповсюдили його, адже часу надзвичайно мало. Військові дуже чекають на допомогу, аби мати змогу витискати ворога з нашої землі. Долучайтесь!

Банка: https://send.monobank.ua/jar/TGjen3Dhs

4441111155906575 (Моно)

PayPal: [email protected]

Patreon: https://www.patreon.com/ptbz

Реквізити ГО, на які ви можете перерахувати пожертви на купівлю дронів для Сил оборони:

ГО "ВО АЇР"

Код отримувача:

44731491

Рахунок отримувача:

UA393052990000026001006233464

Назва банку:

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога