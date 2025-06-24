Дроны ночью атаковали Московскую область, российская ПВО 'помогла' им попасть в многоэтажку. Фото и видео

В Московской области РФ минувшей ночью россияне жаловались на дроны. Один из них вследствие работы российской ПВО попал во многоэтажный дом в Красногорске.

Видео дня

Горела квартира на последнем этаже многоэтажки, местные власти заявили о двух пострадавших. Россияне активно снимали кадры с места событий.

Как пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, российская ПВО "поспособствовала" тому, чтобы жители многоэтажкки в Красногорске ощутили войну на собственной шкуре.

"Этой ночью в Красногорске БПЛА после работы ПВО попал в жилой дом. Пострадали два человека", – отмечено в сообщениии.

Среди пострадавших, по данным росСМИ, 34-летний мужчина с осколочными ранениями руки и ноги, а также беременная женщина с острой реакцией на стресс.

О том, что без "лучшей в мире ПВО" прилет в Красногорске не обошелся, пишут также украинский Telegram-канал Exilenova+, отмечающий, что на кадрах из Красногорска зафиксирована "движуха в Подмосковье после работы РЭБа", а также руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Красногорск. Москва. Российское ПВО ударило нашим дроном по многоэтажке", – написал он.

А вот в среде российский пропагандистов на этот счет царит неразбериха. Разные паблики по-разному трактуют случившееся, сообщая, что имели место то ли "атака БпЛА", то ли "падение дрона", либо же старые-добрые "обломки".

Российские пропагандистские паблики также активно постят фото обломков дрона, лежащие на земле перед домом.

Как бы то ни было, жители этого дома и окружающих многоэтажек наконец-то получили слабый отголосок войны, которой россияне так хотели и которую они принесли на украинскую землю.

Напомним, там, где российская ПВО не вмешивается – обходится без пострадавших среди гражданских. Так, накануне в украинском Генштабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области. Этот объект, который не впервые навещают украинские дроны, обеспечивает горюче-смазочными материалами армию РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!