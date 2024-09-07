Дроны остановили, пушкари добили: ювелирная работа 63-й бригады по бронированной машине и личному составу врага. Видео

Украинские воины продолжают "демилитаризировать" и "денацифицировать" российскую оккупационную армию. На одном из направлений, где ведутся бои, защитники из рядов 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по бронированной машине и личному составу захватнического войска.

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Поражение произвели операторы БПЛА и артиллерия бригады. Как это было, зафиксировано на видео, появившемся в Telegram-канале 63 ОМБр.

"Дроны остановили, пушкари добили – юверлирная совместная работа артиллерии и батальона беспилотных систем 63 бригады по бронированной машине и личному составу врага", – лаконично прокомментировали в бригаде события на видео.

Операторы БпЛА бригады, проводя аэроразведку, заметили на грунтовой дороге у лесополосы вражеский бронеавтомобиль. Его незамедлительно поразил FPV-дрон.

Из уже подбитого бронеавтомобиля высыпались российские оккупанты, которые бросились прятаться под кронами деревьев. Однако добежать до посадки успели не все: украинская артиллерия нанесла удар кассетными боеприпасами, часть "бегунов" так и осталась лежать на полпути до цели.

В 63 ОМБр в очередной раз отметили, какую большую роль играют на поле боя в современной войне беспилотные аппараты. И призвали украинцев помочь в приобретении новых дронов, которые точно отправят на концерт к Кобзону еще немало российских захватчиков.

"Сбор на большие и малые дроны все еще продолжается, каждый донат – это ваш вклад в Победу! Также добавляем номер карты банки: 5375 4112 1925 5846", – обратились к соотечественникам воины.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько территорий на Курщине контролируют ВСУ: по словам президента, речь идет о более чем 1300 кв км и более 100 населенных пунктов.

Также глава государства заявил, что за время операции ВСУ на Курщине Россия потеряла около шести тысяч своих солдат.

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