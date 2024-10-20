Дроны СБУ, ССО и ГУР поразили крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ – источник

В ночь на воскресенье, 20 октября, дроны Службы безопасности Украины, Сил специальных операций и Главного управления разведки ударили по военному заводу в Нижегородской области, который считается крупнейшим в РФ среди производящих взрывчатку. На нем выпускают также снаряды и КАБы, боевые части ракет и боеголовки в комплексы ПВО.

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Продукцию завода враг используется для ведения войны против Украины. Детали атаки сообщили источники OBOZ.UA.

По словам нашего собеседника, ночью дроны СБУ, Сил спецопераций и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в Дзержинске.

Этот завод является составной частью российского ВПК и находится под санциями стран Европейского Союза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии, поскольку его продукция используется для войны в Украине.

Он является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

В частности, на заводе Свердлова оккупанты производят взрывчатку, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от границы Украины до завода – 900 км.

Как отмечает один из источников, после "визита" украинских БПЛА россияне всю ночь писали в соцсетях о прилетах по заводу, страшных "хлопках" и спрашивали: "Что происходит?".

"СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дрону, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться и дальше", – сообщил информированный источник.

Информацию об атаке подтвердил другой источник. По его словам, российский завод был атакован с помощью нескольких десятков ударных БПЛА украинского производства.

После взрывов над территорией объекта появился столб густого дыма. Последствия поражения уточняются, сообщил собеседник OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, около четырех утра в российском Дзержинске раздались взрывы. Россияне жаловались на атаку БПЛА, которая, по словам местных чиновников, якобы была отбита, однако стало известно, что под удар попал завод имени Якова Свердлова, производящий взрывчатку для армии РФ.