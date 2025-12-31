Дроны СБУ поразили крупную нефтебазу в Ярославской области РФ: подробности

Утром среды, 31 декабря, дроны Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтебазу "Темп" в Ярославской области страны-агрессора России. После попаданий на объекте возник масштабный пожар.

Об этом OBOZ.UA сообщил информированный источник в СБУ. Известно, что пораженная нефтебаза относится к инфраструктуре российского государственного резерва.

В городе Рыбинск Ярославской области России дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтебазу "Темп".

Нефтебаза предназначена для хранения больших объемов топлива и является важным элементом системы накопления и распределения нефтепродуктов в северо-восточном регионе страны-агрессора. Именно город Рыбинск выполняет роль значительного транзитного и логистического узла.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставки российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", – сообщил источник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 декабря по территории страны-агрессора России были нанесены удары дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Беспилотники поразили нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

Также Служба безопасности Украины в 2025 году провела серию результативных спецопераций против военных объектов Российской Федерации. Удары наносили на разных направлениях, в частности в тылу противника и на временно оккупированных территориях. События происходили в течение 2025 года, об итогах сообщили в конце года.

