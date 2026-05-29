Дроны в десятый раз атаковали НПЗ в Волгограде: произошел пожар. Фото и видео

Российский Волгоград в ночь на 29 мая оказался под атакой дронов. Их целью стал местный НПЗ – "Лукойл-Волгограднефтепереработка", на предприятии вспыхнул пожар.

Этот завод атакован минимум в десятый раз. Об этом пишет независимое российское издание ASTRA.

В Волгограде – "юбилейная" атака на НПЗ

Еще ночью жители Волгограда начали жаловаться на многочисленные взрывы в городе. Они также снимали и выкладывали в сеть фото и видео с пожаром, вспыхнувшим во время атаки.

В ASTRA провели OSINT-анализ появившихся кадров – и пришли к выводу, что в Волгограде в очередной раз атакован местный НПЗ.

"Очевидцы сняли пожар в городе после атаки. Согласно анализу ASTRA этого фото, поражен и загорелся Волгоградский НПЗ "Лукойла". Расстояние от места съемки до места пожара — около 30 км", – отметили в издании.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ о взрывах в Волгограде сообщал еще в 00:50 ночи. Уже тогда там называли НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" вероятной целью атаки.

В то же время, местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что российская ПВО "отражает массированную атаку украинских беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры" и что последствия атаки заключаются в выбитых окнах во многоквартирном доме, где "пострадавших и возгораний нет".

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов "Лукойла". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Не удивительно, что он не раз привлекал к себе внимание Сил обороны: ночная атака стала "юбилейной" – уже десятой.

Ранее этот НПЗ был атакован в феврале 2024-го, дважды в январе, в феврале, марте, 14 и 16 августа, в ноябре 2025-го, а также в феврале 2026 года.

Также на днях в Таганроге и Воронеже прогремели взрывы. Под прицелом были авиабаза и авиаремонтный завод.

