Дроны, водители и стрелки: какие военные специальности пользуются наибольшим спросом в центрах рекрутинга

Набор добровольцев в центры рекрутинга украинской армии продолжается. С начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БПЛА (16%).

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также популярность имеют водительские специальности (15%) и стрелковые профессии (14%).

В ведомстве добавляют, что 9% соискателей получили штабные должности. По 6% – артиллерия и связь (в частности, киберсвязь). Еще 5% кандидатов, оформивших документы через центры рекрутинга, избрали медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи).

"В целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, завершивших оформление в Сила обороны Украины через центры рекрутинга", – резюмировали в ведомстве.

Подробности

В настоящее время в Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. Здесь все желающие могут получить консультацию по присоединению к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.

Важно, что на территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения. Подробнее о работе центров рекрутинга и контактах можно узнать по ссылке.

Напомним, что в начале февраля командиры Сил беспилотных систем и 414 бригады объявили о наборе бойцов. Отмечается, что это будет пять вновь полков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в бригаде Нацгвардии "Азов" показали, как из рекрутов делают закаленные бойцы. Военные проходят тренировки по кроссфиту и экзамену, который должен показать готовность к службе в подразделении спецназначения.

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