Дроны второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ и 'проверили' ПВО Крыма

Украинские воины в ночь на 23 октября во второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. На предприятие летели по меньшей мере четыре беспилотника, которые, по заявлениям местных властей, были "сбиты".

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Также Силы обороны проверили на прочность противовоздушную оборону временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью был атакован Новошахтинский НПЗ по меньшей мере 4 БПЛА. По утверждению официального Ростова, все сбили, но учитывая, что это вторая атака за неделю, стоит ожидать более громкого повторения", – отметил он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев действительно заявил, что воздушная атака в районе Новошахтинска этой ночью якобы была отбита.

"Около полуночи в районе Новошахтинского подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он около 3 часов ночи.

В прошлый раз о том, что под прицелом мог быть Новошахтинский НПЗ, российские СМИ сообщали 21 октября: тогда в районе предприятия местные ночью слышали мощные взрывы.

Неспокойной минувшая ночь выдалась и во временно оккупированном Крыму.

"Беспилотными катерами и БПЛА была "прощупана" оборона Крыма. Россияне утверждают, что сбили 10 дронов и обезвредили 4 БЭК в акватории Черного моря. Ждем официальных результатов и кадров объективного контроля", – написал Андрющенко.

Тем временем в российском минобороны заявили, что оккупанты "уничтожили и перехватили" 14 украинских беспилотников.

"Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом на Крымский полуостров", – издали в МО РФ.

Напомним, накануне, 22 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дроны украинского производства поразили более 200 военных объектов на территории России. Он также отметил, что Украина инвестировала в оборонно-промышленный комплекс уже более 4 млрд долларов.