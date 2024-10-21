В Ростовской области ночью слышали взрывы: под прицелом мог быть Новошахтинский НПЗ

В ночь на понедельник, около 3 часов, в Ростовской области раздались взрывы. Под прицелом мог быть Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

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Местные жители сообщают о пяти взрывах, тогда как местные власти заявили о якобы сбитии 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новошахтинск, Ростовская область. Ночью около 3 ночи был атакован Новошахтинский НПЗ. Местные сообщают о 5 взрывах, официальный Ростов - об ущербе 11 БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, хотя пожары по состоянию на данный момент не зафиксированы, сам факт "предбавовны" указывает на очередное прощупывание вражеской системы ПВО, обычно заканчивающееся ударом в короткой перспективе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию об атаке, но, по его словам, она якобы отбита. Он утверждает, что четыре дрона были уничтожены в Новошахтинском районе, еще один – в районе Чалтыря, а шесть других были сбиты в Мясниковском районе.

Напомним, в ночь на 20 октября взрывы прогремели по меньшей мере в восьми регионах РФ. Громко было в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Нижегородской и Московской областях.

В ночь на 19 октября украинские дроны атаковали территорию Брянской области РФ. Одной из целей БПЛА могло быть крупное предприятие микроэлектроники в России Кремний Эл. Местные жители заявили, что в районе завода произошли взрывы и пожар.

Ранее в сети появились новые спутниковые снимки последствий удара по составу БК в Брянской области. По 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в городе Карачев на Брянщине удар был нанесен 9 октября. Там, кроме прочего, россияне хранили боеприпасы из КНДР и КАБ.