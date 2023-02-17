Дрожали окна: в оккупированном Крыму снова заявили о звуках взрывов

В Севастополе в оккупированном Крыму рано утром 17 февраля прогремели звуки сильных взрывов. Пропагандисты и незаконные "власти" сообщили о ЧП на Балаклавской ТЭС и корабле в бухте Стрелецкой, однако пособники России убеждают в том, что никакого ущерба "бавовна" якобы не принесла.

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Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что взрывов было, предварительно, два, они произошли между 03:58 и 04:00 пятницы. Слышали "хлопки" жители разных районов временно захваченного города: на улице Лукомской, на проспекте ген. Острякова, в Камышовой бухте, в Балаклавском районе и проч..

В последнем один из взрывов был настолько сильным, что жители сообщили, что в их дрожали окна.

Инциденты пришлось прокомментировать местным "властям". Так называемый российский "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев заявил: в районе Балаклавской ТЭС "работала ПВО" и якобы был сбит беспилотник.

Он утверждает, что тепловая электростанция повреждений не получила и работает в штатном режиме. Мол, БПЛА запустили украинские военные, обвиняет он.

Еще одна внештатная ситуация, как признал Развозжаев, приключилась в Стрелецкой бухте. Там якобы из-за обогревателя закоротила розетка "на списанном и готовящимся к утилизации малом противолодочном корабле" Черноморского флота РФ.

В результате – возник пожар, который так называемые "власти" назвали "бытовым".

Напомним, что после первых серьезных взрывов в Крыму захватчики засекретили информацию о подобных инцидентах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 16 февраля во временно оккупированном ВС РФ Севастополе также заявляли об атаке беспилотников. В связи с этим в городе перекрыли движение пассажирского катера через бухту. Тогда официальные лица оккупантов утверждали, что "сбили" 10 БПЛА.

– Днем 16 февраля взрывы услышали жители оккупированного Армянска (АР Крым), а потом увидели дым над воинской частью россиян.

– Так называемые "власти" утверждают, что инцидент – это, оказывается, "боевое слаживание" войск страны-агрессора.

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