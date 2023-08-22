'Другого варианта у нас нет': Данилов объяснил, как может быть освобожден оккупированный Россией Крым

Оккупированный Россией Крым Украина почти наверняка будет освобождать военным путем. Только полная деоккупация всех захваченных врагом территорий и прежде всего Крыма даст Украине определенные гарантии безопасности.

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Если Крым останется оккупированным, это только "законсервирует" войну, и потомкам нынешних украинцев придется снова защищаться от российской вооруженной агрессии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его цитирует "РБК-Украина".

Данилов уверен, что Крым, скорее всего, придется освобождать военным путем.

"Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до тех пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", – подчеркнул секретарь СНБО.

По словам чиновника, любые другие варианты, кроме полной деоккупации украинской земли, приведут не к миру, а к "консервации" ситуации и передаче войны "по наследству" потомкам. Данилов уверен, что Россия, удержав Крым под своей властью, никогда не успокоится, не будет мирно жить сама и не даст спокойной жизни Украине.

"Только выгнав ее с территории Крыма, сдвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени... Будет ли трудно? Да, будет трудно. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего, месседжи будут отправлять", – спрогнозировал секретарь СНБО.

Такие месседжи Украина, по словам Данилова, уже получает. Однако пока они исходят от анонимных спикеров в публикациях западных медиа. Анонимные чиновники посредством СМИ намекают, что Украине не удастся или не следует бороться за возвращение Крыма.

"А как только один человек, клерк из НАТО, открыл лицо, он сразу получил от всего мирового сообщества ответ. Поэтому – нам свое делать, освобождать территории, возвращаться в Черное и Азовское моря. Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно", – добавил Данилов.

Напомним, ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил членство Украины в обмен на территориальные уступки России. На это резко отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины: там отметили, что участие отдельных представителей НАТО в формировании подобных нарративов "играет на руку России".

После скандала это заявление официально прокомментировали в НАТО, отметив, что позиция Альянса о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины "четкая и не изменилась". Да и сам Йенсен назвал собственные слова ошибкой и извинился за сказанное.

Также сообщалось, что экс-президент Франции Саркози назвал Крым "исторически российской территорией". Политик заявил, что крымчане якобы все чувствуют себя россиянами, а также отметил, что намерения Украины вернуть полуостров являются "иллюзией".

Саркози считает, что в Крыму нужно провести очередной референдум – по его словам, "под наблюдением международного сообщества". По мнению экс-президента Франции, такой референдум утвердит "настоящее положение вещей".