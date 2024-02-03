Дуда поставил под сомнение возвращение Крыма и попал в скандал

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сомневается в деоккупации Крымского полуострова. По его словам, АР Крым является "особым местом по историческим причинам".

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В частности, глава польского государства намекнул, что полуостров якобы принадлежит России. Об этом Дуда заявил в интервью Kanal Zero.

Польский президент пожаловался, что в случае, если государство-террорист РФ сохранит контроль над оккупированными территориями, то в будущем будет высокая вероятность новой агрессии Москвы.

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", -заявил Дуда.

Также он добавил, что не уверен в деоккупации Крыма. При этом Дуда подчеркнул, что Украина вернет под свой контроль Донецкую и Луганскую области.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск. Крым – особое место, в том числе по историческим причинам. Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России", – рассказал Дуда.

На такие заявления отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварич. В соцсети Х дипломат заявил, что Крым был и останется украинским. Также он напомнил польскому президенту, что временная оккупация Крыма является военным преступлением, за которое Россия понесет наказание.

"Крым – это Украина: есть и останется. Международное право – основа. Временная оккупация Россией Крыма является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая задача и обязательство перед свободным миром. Мы сделаем это без сомнения. Мы верим и работаем вместе", – написал посол.

Напомним, Дуда считает, что помощь Украине стоит не только продолжать, но и усиливать. По его словам, безз передаче Киеву вооружения армии будет сложно сдерживать российских оккупантов и освобождать захваченные ими территории.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на планы высшего руководства государства, Силы обороны Украины не смогли в 2023 году зайти на территорию Крыма по ряду объективных причин. Из-за сложной ситуации на полуострове наши войска несколько выбились из графика, но все же имеют успехи.

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