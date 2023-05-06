'Думал, что находится в глубоком тылу': Резников рассказал, как генерал РФ попал в плен во время освобождения Харьковщины

В течение как минимум двух дней российские военные не информируют свое руководство об утрате территорий, боясь неприятностей. В результате этого, во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью прошлого года, российский генерал был взят в плен.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Генерал армии РФ думал, что находится в глубоком тылу и приехал прямо к украинским военным.

"Россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территорий и так далее. Они до двух дней держат доклад на верх, чтобы им "не прилетело", – сказал Резников.

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области в прошлом году российский генерал попал в плен из-за страха оккупантов. Об этом сообщил министр, подчеркнув, что российские военные не докладывают своему руководству об утраченных территориях, чтобы им не "прилетело".

"Поэтому российский генерал, отвечающий за логистику, думая, что он находится в глубоком тылу в 60 км от линии фронта, ехал с колонной, и здесь наши ребята "добрый вечер, мы из Украины" встречают нашу колонну и берут его в плен. Он был в шоке, потому что не думал, что украинцы уже будут в их понимании в глубоком тылу", – отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение украинского Крыма вполне вероятно без применения вооружений. Череда взрывов на временно оккупированном полуострове показала, что незаконно проживающие там граждане России сами покинут насиженные места после ряда процедур.

– Защитники Украины при контрнаступлении и освобождении территорий от российских оккупантов значительно пополнили обменный фонд. Они взяли в плен много захватчиков, среди которых оказался бывший командующий группировкой "Запад" ВС РФ. Речь идет об Андрее Сычевом – генерал-лейтенанте армии страны-агрессора.

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