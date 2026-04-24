'Думали, здесь спокойнее': в Днепре в результате атаки РФ пострадала квартира переселенцев, дом которых сгорел в Никополе. Видео

Российские войска 23 апреля нанесли удар по многоэтажке в Днепре. Среди квартир, подвергшихся повреждениям после российского удара – жилье переселенцев из Никополя.

Видео дня

Россия уже отобрала у семьи дом в их родном городе: он сгорел полностью, поэтому люди перебрались в облцентр. Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".

Что известно

Переселенка из Никополя Марина рассказала журналистам, что в атакованном Россией доме жила ее дочь с семьей. В момент вражеского удара в доме находились и дети.

Чтобы выйти из поврежденной квартиры, по словам Марины, пришлось выбивать двери.

Эту семью россияне уже второй раз попытались оставить под открытым небом.

"В Никополе у нас тоже был дом большой, он сгорел, не прибрежной зоне. Приехали сюда, купили квартиру и тут такая же трагедия. Приехали сюда, думали здесь спокойнее, а оно видите, что делается. Сегодня пришли наводит порядки, нигде никого нет, никто не помогает, ничего. Чем забивать вина, что делать. Вчера было много людей, а сегодня нет. Поэтому сейчас мы своими силами, дети, внуки. Здесь куча стекла. Никто ничего не говорит, мы зашли, вот балкон, как он держится — мы не знаем. Все на голову сыплется. Забираем сейчас вещи", — рассказала женщина.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ночь на 23 апреля Россия атаковала Днепр. Вражеский "Шахед" попал в многоэтажку, три человека погибли, есть раненые.

Как рассказал днепрянин Александр, живший с женой на восьмом этаже многоэтажки, сразу после удара под ногами провалился пол – ему чудом удалось спастись, жена мужчины погибла.

Известно, что в доме полностью уничтожено жилье с девятого по шестой этажи. Как только позволили спасатели, специалисты начали техническую экспертизу. Предварительный технический осмотр показал, что пораженную секцию дома надо будет демонтировать.

В целом по городу зафиксированы повреждения на четырех локациях, пострадали по меньшей мере 13 домов, разбито более полутысячи окон.

24 апреля в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате атак врага 23 и 16 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!