"Думать о завтра равно иметь разработки": в MilTech-компании назвали залог успеха в войне

Современная военная техника, в том числе роботизированная, может компенсировать неравенство Украины и России в человеческих ресурсах. Выиграть войну нам может помочь развитие технологий.

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Таким мнением поделился соучредитель и технический директор украинской Miltech-компании Frontline Павел Косолапкин в интервью UAportal. Он уверен, что техника должна постоянно развиваться, быть более автономной и универсальной в управлении.

"Если один человек может управлять не одним дроном, а десятью, то мы одного человека умножаем на 10.Таким образом мы можем компенсировать наше неравенство в человеческих ресурсах", – объяснил он.

"Для того чтобы быть на шаг впереди, постоянно нужно думать о завтра, а думать о завтра равно иметь разработки. Думать о завтра невозможно, если ты занимаешься только тем, что берешь лучшие закрытые компоненты, которые производит другой производитель, собираешь это все вместе и выпускаешь продукт. Это история сегодня, она работает, но завтра враг может продвинуться на уровень выше по этим компонентам и добавлять туда уже свою добавленную стоимость. Если ты не будешь поступать так же, ты не сможешь его ни опережать, ни быть с ним на равных", – уверен Косолапкин.

Соучредитель и директор Frontline Евгений Третьяк указал на важность "объединения ресурсов и интеграции в единые протоколы обмена данных". "Должны быть точки соприкосновения, которые помогают технику разных производителей интегрировать во что-то одно", – сказал он. Универсальное управление помогло бы упростить программу подготовки военнослужащих.

Frontline, как отметил Третьяк, сейчас планирует масштабировать производство и улучшать технологии.

"Мой личный челлендж – хорошо подружить производство и разработку для того, чтобы момент внедрения свежей разработки в продукт был более быстрый и безболезненный", – добавил Косолапкин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам в Вооруженные силы бронированные инженерные машины Buffalo MPV.

– Кроме того, Силы обороны Украины получат беспилотные многоцелевые транспортеры BoarTAC отечественного производства, которые могут выполнять сразу несколько задач на линии фронта.

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