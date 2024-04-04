Два года считали пропавшими без вести: на войне погиб военный из Одесщины. Фото

В боях против российских захватчиков погиб житель села Кислица в Одесской области Иван Самокиш. Герой считался пропавшим без вести с апреля 2022 года и только в марте 2024 года его тело удалось найти и опознать.

Трагическое известие сообщили в Facebook Сафьяновской сельской территориальной громады. Там отметили, что полномасштабное вторжение РФ боец встретил в рядах Национальной гвардии Украины. Вместе с побратимами держал оборону Мариуполя.

Теперь родная деревня ждет возвращения Героя "на щите" ориентировочно 6 апреля. Представители местных властей выразили искренние соболезнования семье погибшего.

"Низко преклоняем головы перед светлой памятью воина, отдавшего самое ценное – свою жизнь за мирное небо над Украиной. Герои не умирают, они продолжают защищать нас с небес!" – отметили в общине.

Напомним, также во время выполнения боевого задания на границе в Сумской области погиб молодой воин Руслан Онищенко из Днепропетровщины. Защитнику навеки осталось 25 лет. Жизнь бойца оборвалась 29 марта на Мирополье.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 апреля Львовщина встречает украинского защитника, лейтенанта Арсена Мартынюка, возвращающегося домой на щите. Молодому Герою навсегда останется 22 года. Он должен был строить будущее нашей страны, но пал в бою с российскими захватчиками за ее свободу.

– Также на фронте погиб защитник из Одесщины Анатолий Пашалы. Он служил в составе 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.