Два из пяти уже без самолетов: в ВМС рассказали о ситуации на военных аэродромах в оккупированном Крыму

На территории временно оккупированного Крыма страна-агрессор имеет пять военных аэродромов. Впрочем, два из них уже фактически остались без самолетов.

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Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире национального телемарафона. Он отметил, что российские оккупанты могли перебазировать самолеты на материк.

"Нужно иметь соответствующую логистику, чтобы обеспечить эти самолеты тем самым горючим и остальным необходимым", – добавил представитель ВМС.

Отметим, по сообщению Генерального штаба ВСУ, к утру 23 июля 2024 года боевые потери противника составили 362 самолетов и 326 вертолетов

Напомним, что в ночь на 26 июля Силы обороны Украины ударили 8 ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожены два российских истребителя и РЛС "Небо".

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы, прогремевшие ночью 26 июля во временно оккупированном Крыму , были слышны в районе Евпатории, Новофедоровки и в Симферополе. В Силах обороны Украины подтвердили удар по вражескому аэродрому "Саки", отметив, что хваленая российская ПВО не смогла его защитить.