Два прямых попадания: в сети показали, как ВСУ эффектно отработали по группе оккупантов под Угледаром. Видео

Защитники Украины провели эффектную "охоту" на врага на восточных рубежах фронта. Двумя попаданиями воины ВСУ "демилитаризировали" с десяток вражеских солдат.

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Это произошло под Угледаром Донецкой области. Видео поделился в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах сквозь объектив камеры ночного видения видно, как около десяти врагов движутся колонной по одному и как к ним прилетает "бавовна" от украинских сил.

По словам журналиста, бойцы ВСУ отрабатывали по захватчикам 155-мм снарядами из гаубицы. Первый же выстрел накрыл военнослужащих армии РФ – часть из них навеки уснула на украинской земле, а некоторые получили ранения.

Уцелевшие и не подумали рассредоточиться и залечь в землю, а сразу подошли к месту прилета, и в этот момент их накрыл второй снаряд от украинских воинов.

"Блестящая корректировка украинских аэроразведчиков и стрельба артиллеристов. Такая призовая стрельба заслуживает награды", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The New York Times указало на существенный провал армии РФ под Угледаром. Отмечается, что там оккупанты потерпели разгромное поражение в "крупнейшем танковом сражении" в войне против Украины.

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