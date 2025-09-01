Два вертолета и буксир: бойцы ГУР проредили позиции российских оккупантов в Крыму. Видео
Воины Главного управления разведки Минобороны Украины успешно поразили два вражеских вертолета Ми-8 в Гвардейском неподалеку Симферополя в оккупированном Крыму. Также уничтожено российское судно-буксир в бухте Севастополя.
Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУР. Поражение российской военной техники осуществило спецподразделение "Призраки".
"Два Ми-8 и вражеское судно – бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму", – говорится в сообщении.
Дроны атаковали авиабазу в Гвардейском
В ГУР рассказали, что спецназовцы "добрыми дронами" попали по авиабазе россиян в Гвардейском неподалеку от Симферополя.
В результате успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.
Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов – от 20 до 30 млн долларов, заявили в разведке.
В бухте Севастополя поражен вражеский буксир
В ГУР добавили, что неутешительный финал постиг также российский буксир в бухте Севастополя. Предположительно, это был БУК-2190.
Во время воздушной атаки на Крым разведчики ГУР направили в судно соответствующую боеголовку.
"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.
Как писал OBOZ.UA, накануне OSINT-аналитики сообщили, что утром 30 августа в результате ударов украинских дронов в Крыму были уничтожены два вертолета. В сеть попали кадры пожара в районе военной авиабазы в Гвардейском.
