Два вертолета и буксир: бойцы ГУР проредили позиции российских оккупантов в Крыму. Видео

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины успешно поразили два вражеских вертолета Ми-8 в Гвардейском неподалеку Симферополя в оккупированном Крыму. Также уничтожено российское судно-буксир в бухте Севастополя.

Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУР. Поражение российской военной техники осуществило спецподразделение "Призраки".

"Два Ми-8 и вражеское судно – бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму", – говорится в сообщении.

Дроны атаковали авиабазу в Гвардейском

В ГУР рассказали, что спецназовцы "добрыми дронами" попали по авиабазе россиян в Гвардейском неподалеку от Симферополя.

В результате успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов – от 20 до 30 млн долларов, заявили в разведке.

В бухте Севастополя поражен вражеский буксир

В ГУР добавили, что неутешительный финал постиг также российский буксир в бухте Севастополя. Предположительно, это был БУК-2190.

Во время воздушной атаки на Крым разведчики ГУР направили в судно соответствующую боеголовку.

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

Как писал OBOZ.UA, накануне OSINT-аналитики сообщили, что утром 30 августа в результате ударов украинских дронов в Крыму были уничтожены два вертолета. В сеть попали кадры пожара в районе военной авиабазы в Гвардейском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!