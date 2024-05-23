Дважды выводил свой личный состав из окружения: в боях за Украину погиб детский тренер из Лисичанска. Фото

На Донецком направлении, сдерживая наступление оккупантов, 16 мая погиб воин Андрей Лифар из Лисичанска на Луганщине. У Героя был позывной "Акробат", потому что в мирной жизни он тренировал учеников прыжкам на батуте и акробатической дорожке в местной детско-юношеской школе.

Луганская областная государственная администрация сообщила в Facebook, что свою работу Лифар очень любил. Его подопечные неоднократно становились призерами и победителями всеукраинских соревнований.

Однако когда Россия развязала против Украины полномасштабную войну, мужчина вступил в ТрО.

"Акробат" более двух лет успешно уничтожал врага вместе с побратимами, стал искусным воином, дважды выводил свой личный состав из окружения.

Украинская федерация гимнастики рассказала в Instagram, что Лифар был мастер-сержантом. "Благодаря ему и таким стальным воинам, как он, Украина держится и обязательно победит", – высказали уверенность коллеги украинца.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На фронте в бою погиб воин 3 отдельной штурмовой бригады Даниил Асалинский из Харьковской области. Герою, который отразил не одну вражескую атаку и между обстрелами писал стихи, было всего 20 лет.

– Жизнь за Украину также отдал стрелок-санитар 3-го отделения морской пехоты одной из в/ч, матрос Михаил Маричев из Покровской громады Донецкой области. Его жизнь оборвалась 16 мая.

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