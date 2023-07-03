'Двигаемся вперед шаг за шагом': Зеленский сообщил об успехах ВСУ и показал видео уничтожения оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах сил обороны Украины на фронте. Несмотря на то, что неделя была очень тяжелой, защитники смогли продвинуться вперед.

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В своем Telegram глава государства показал, как наши бойцы наносят удары по позициям врага. На кадрах – вражеская техника горит и дымит (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе!" – написал президент.

Напомним: также в этот день глава государства поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником. Он отметил мужество и отвагу воинов, защищающих небо Украины.

"Спасибо за то, что держите наше небо, за каждую пораженную цель, за каждую спасенную жизнь! Слава зенитным ракетным войскам! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю Силы обороны освободили 37 кв. км;

– 2 июля Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из них. Они осуществили наземные атаки по врагу вокруг Бахмута и продвинулись вперед на западе Донетчины.

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