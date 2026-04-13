Двигатели – китайские: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' российского дрона 'Князь Вещий Олег'

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало детали о составляющих российского разведывательного БпЛА "Князь Вещий Олег". Большинство его систем базируются на китайских и других иностранных компонентах.

Так что РФ все еще имеет доступ к глобальным технологиям, несмотря на санкционные ограничения. Информацию обнародовало Главное управление разведки МО Украины.

Производство

Украинская разведка представила интерактивную 3D-модель беспилотника, что позволяет детально изучить его конструкцию и техническое оснащение. Разработчиком и производителем дрона является российская организация – автономная некоммерческая структура Научно-производственный центр "Ушкуйник", которая специализируется на создании БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

Функционал

Беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Его заявленный радиус действия составляет до 45 км, продолжительность полета – до 3,5 часов, максимальная скорость – 130 км/ч, а рабочая высота – до 3 тысяч метров.

Анализ показал, что дрон оснащен двумя камерами, в том числе китайской IP-камерой и гиростабилизированной оптической системой с функциями ночного видения и 10-кратным зумом. Система также способна обнаруживать и сопровождать цели в режиме реального времени с применением технологий искусственного интеллекта.

БпЛА зависит от китайских технологий

Полетный контроллер базируется на микроконтроллерах европейского бренда, изготовленных в Азии, а также китайских компонентах. Для работы в условиях радиоэлектронной борьбы используется специальная CRP-антенна, которая обеспечивает стабильную навигацию.

Движение аппарата обеспечивают два электродвигателя китайского производства, установленные на крыльях. Таким образом, значительная часть критических элементов БпЛА имеет иностранное происхождение.

Несмотря на участие в войне против Украины и государственное финансирование, производитель дрона находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии. Это позволяет России и в дальнейшем получать доступ к технологиям через третьи страны и посреднические схемы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает использовать высокоточные боеприпасы в войне против Украины, опираясь на доступ к технологиям и компонентам. Среди них есть управляемые российские боеприпасы "Краснополь-м2", которые изготавливаются на 17 предприятиях, 5 из которых до сих пор не находятся под санкциями.

