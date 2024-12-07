'Еле вытащил': в полиции показали первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу. Видео

В Патрульной полиции показали, что происходило на месте прилета в Кривом Роге вечером 6 декабря, в первые минуты после удара РФ баллистической ракетой. Полицейские оказывали помощь пострадавшим и регулировали движение для проезда спецтехники.

Видео дня

Соответствующее видео 7 декабря опубликовала пресс-служба Патрульной полиции. Кадры были сняты бодикамерами патрульных Кривого Рога.

"Еле вытащил, выкопал (пострадавшего человека. – Ред.). Одна голова выглядывала", – рассказал очевидец прилета.

Правоохранители вместе с другими оперативными службами немедленно прибыли на место, говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, на месте удара разрушено трехэтажное здание, изувечены деревья и авто.

"Патрульные оказали всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждался. В то же время мы регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники", – рассказали в Патрульной полиции.

Из-за удара по Кривому Рогу, который армия РФ нанесла в вечер святого Николая, погибли три человека, еще 17 получили ранения, среди них – шестилетний мальчик.

Целью оккупантов оказалось административное здание.

В Патрульной полиции призвали немедленно следовать в укрытие после сигнала воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в вечер Николая РФ также ударила по Запорожью. Там уничтожена СТО, погибли десять человек. 26 человек получили травмы, в частности трое детей.

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