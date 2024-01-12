Эффективно уничтожает технику и живую силу противника: Залужный показал работу РСЗО HIMARS. Видео

Украинские защитники эффективно уничтожают военную технику врага и ликвидируют оккупантов с помощью реактивной артиллерийской системы HIMARS. Американскую РСЗО наши воины используют по всей линии фронта.

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал работу HIMARS на передовой. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео с фронта.

По словам Залужного, экипажи артиллерийской системы находятся в постоянном ожидании новых координат ударов. А как только появляется враждебная цель, в считанные минуты загружаются и выезжают на огневую позицию.

"Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни единого шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их из родной земли", – цитирует Залужный военнослужащих экипажа.

Напомним, недавно на южном направлении украинские военные системой HIMARS уничтожили российские установки "Торнадо-Г" и "Мста-С". В результате работы HIMARS по позициям российских войск враг также потерял гаубицу, автомобильную технику с боекомплектом, пункт связи и РЛС.

Как сообщал OBOZ.UA, всего с начала полномасштабной войны украинские воины "демилитаризовали" 11 238 боевых бронированных машин, 8699 артиллерийских систем, 6050 танков, 641средство ПВО и 957 РСЗО захватчиков.

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