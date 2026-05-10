'Эффективность уничтожений зашкаливает': российские БПлА над Украиной начали сбивать из дронов с дробовиком. Видео

Украинские военные продолжают защищать небо от российских БПЛА. В частности, для этого бойцы используют дроны с дробовиком.

Кадры удачного уничтожения вражеских бортов обнародовали бойцы батальона БПЛА "Посіпаки". По словам военных, благодаря такому решению украинские дроны можно использовать много раз.

"Посіпаки решили, а чего бы не пострелять в воздухе. Кажется у нас что-то получается. Плюс к этому эффективность таких уничтожений зашкаливает, потому что дрон становится многократным!", – поделились бойцы.

Напомним, на Харьковщине боец бригады "Гарт" с помощью антидронового ружья сорвал управление российским беспилотником. После потери связи с оператором, БПЛА упал и взорвался.

