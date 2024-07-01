'Его героизм не знал границ': на фронте погиб боевой медик и волонтер из Британии. Фото

На фронте погиб боевой медик и волонтер Питер Фуше, гражданин Великобритании. Он стал на защиту нашего государства в начале полномасштабной войны.

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О гибели Героя сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin. До войны Питер Фуше жил в Лондоне и работал плотником, а раньше был полицейским.

В марте 2022 года он покинул свой дом и приехал в Украину как волонтер. Он помогал создавать полевой госпиталь в Броварах, прошел медицинские тренинги и присоединился к терробороне.

Фуше был соучредителем благотворительного фонда Project Konstantin, названного в честь побратима, погибшего в боях за Херсон. Фонд занимается эвакуацией раненых солдат, обеспечением военных транспортными средствами и необходимым снаряжением, а также проведением медицинских тренингов.

В январе 2024 года Питер Фуше официально присоединился к ВСУ в качестве боевого медика. В апреле его 87-летняя мать Роуз Фуше приехала в Харьковскую область, чтобы встретиться с сыном после двух лет разлуки.

Отмечается, что непреклонная преданность, безграничное сочувствие и неустанная привязанность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след во многих жизнях.

"Его героизм не знал предела. Он активно участвовал в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов. Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были удивительными, и его поступки навсегда запечатлеются в наших сердцах", – подчеркнули в благотворительном фонде.

У Питера осталась 15-летняя дочь Никола. По словам защитника, он отправился в Украину ради защиты детей, которые там находятся в опасности.

"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, – нет. Им нужна защита", – сказал Питер дочери перед отъездом.

Напомним, в боях в Луганской области погиб 28-летний воин Ярослав Митюк из Львовской области. Он долгое время активно занимался волонтерством, а затем добровольно присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 34-летний защитник Владимир Шередько из Львова. Он служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

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