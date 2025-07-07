"Его обнулить надо": в ГУР зафиксировали новые факты казни собственных бойцов в армии РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об очередных случаях казней в рядах армии РФ. Речь идет о внутренних расправах российских командиров над подчиненными.

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Об этом свидетельствует новый перехват разговоров, который обнародовало ГУР. В записи слышно, как командир россиян в грубой форме приказывает расправиться с собственным солдатом.

"Его обнулить надо на.. Без него идите на..уй, су..е этой п..да", — говорит оккупант.

Причиной казни стало то, что военный, по словам командира, сделал "неверное" предложение относительно времени передвижения подразделения. Его обвинили в том, что он послушал другого бойца, который предложил дождаться завершения дождя.

"Потому что ты дол..еба е..ного послушал, который тебе сказал – сейчас дождь пройдет и пойдете. И кон..ным идиотом надо быть, чтобы так сказать", — звучит дальше в агрессивном тоне.

В ГУР отметили, что такие внутренние репрессии являются обычной мотивационной практикой для командования РФ. По словам разведчиков, каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, движение сопротивления при участии Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело операцию на оккупированной территории Запорожья, в результате которой было разрушено железнодорожное полотно – одну из ключевых логистических ветвей врага. Также выведен из строя вражеский локомотив.

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