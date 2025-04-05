Его убила Россия: в результате удара РФ по Кривому Рогу погиб фитнес-тренер Влад Стихиляс. Фото

Из-за вражеской атаки российских оккупантов по Кривому Рогу, которая произошла 4 апреля, погиб фитнес-тренер Влад Стихиляс. Он работал в тренажерном зале города.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог". Кроме спорта мужчина был творческим человеком и любил рисовать.

"В результате вчерашнего ракетного удара кафиров погиб фитнес-тренер Влад Стихиляс. Мужчина работал в местном тренажерном зале и увлекался рисованием. Его жизнь унесли российские оккупанты. Никогда не забудем и не простим!" – говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля стало известно, что в больнице скончался маленький Тимофей. Он получил серьезные ранения во время ракетного удара России по Кривому Рогу. Мальчику было 3 года и 9 месяцев. В момент циничного удара оккупантов Тимофей вместе с бабушкой возвращались домой с площадки, но не успели добраться до безопасного места.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля страна-террористка Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетел в плотную жилую застройку, возле которой находилась детская площадка. Пока известно, что погибли 19 человек, из которых девять детей. В городе объявлен трехдневный траур.

На очередное военное преступление РФ отреагировали мировые лидеры, они осудили действия страны-агрессора и выразили поддержку украинцам.

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