Его убила Россия: в Славянске в результате вражеского удара погиб студент. Фото
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В результате российского обстрела Славянска 24 июля 2026 года погиб студент Донбасского государственного педагогического университета Иван Богуш. Он был студентом четвёртого курса факультета профессионально-педагогического образования и получал образование по специальности "Среднее образование (технологии)".
В вузе выразили соболезнования родным и близким. Сообщение о студенте опубликовала доценткафедры общетехнических дисциплин безопасности жизнедеятельности и автодела Марина Бутирина.
Иван Богуш стал жертвой очередного российского удара по Славянску. Российская вооруженная агрессия ежедневно уносит жизни молодых украинцев, которые учились, строили планы на будущее и стремились внести свой вклад в развитие страны.
В университете назвали смерть четверокурсника невосполнимой утратой для всей университетской семьи. Преподаватели и сотрудники выразили искренние соболезнования родным, друзьям, однокурсникам и всем, кто знал Ивана Богуша, отметив, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто учился и работал рядом с ним.
Российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура в различных районах города.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского удара КАБами по Славянску Донецкой области погиб сотрудник "Укрзализныци" Анатолий Повтар. Жизнь мужчины оборвалась вследствие травм, несовместимых с жизнью.
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