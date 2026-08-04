Его убила Россия: в Славянске в результате вражеского удара погиб студент. Фото

В результате российского обстрела Славянска 24 июля 2026 года погиб студент Донбасского государственного педагогического университета Иван Богуш. Он был студентом четвёртого курса факультета профессионально-педагогического образования и получал образование по специальности "Среднее образование (технологии)".

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В вузе выразили соболезнования родным и близким. Сообщение о студенте опубликовала доценткафедры общетехнических дисциплин безопасности жизнедеятельности и автодела Марина Бутирина.

Иван Богуш стал жертвой очередного российского удара по Славянску. Российская вооруженная агрессия ежедневно уносит жизни молодых украинцев, которые учились, строили планы на будущее и стремились внести свой вклад в развитие страны.

В университете назвали смерть четверокурсника невосполнимой утратой для всей университетской семьи. Преподаватели и сотрудники выразили искренние соболезнования родным, друзьям, однокурсникам и всем, кто знал Ивана Богуша, отметив, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто учился и работал рядом с ним.

Главные истории дня

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура в различных районах города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского удара КАБами по Славянску Донецкой области погиб сотрудник "Укрзализныци" Анатолий Повтар. Жизнь мужчины оборвалась вследствие травм, несовместимых с жизнью.

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