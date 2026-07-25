Внучка осталась без дедушки: Россия ударом по Славянску убила железнодорожника. Фото

В результате российского удара КАБами по Славянску Донецкой области погиб сотрудник "Укрзализныци" Анатолий Повтар. Жизнь мужчины оборвалась из-за травм, несовместимых с жизнью.

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Без дедушки осталась маленькая внучка. Об этом сообщили глава управления "Укрзализныци" Александр Петровский и портал "Железная семья".

2Сегодня под удар КАБ в Славянске попал наш коллега-железнодорожник Анатолий Повтар. Он не был на рабочем месте, но сегодня каждый, кто работает в Донецкой области и остается в регионе, ежедневно рискует жизнью в любом месте", – говорится в сообщении Петровского, написанном 24 июля.

В коллективе структурного подразделения "Административно-хозяйственная служба" регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця" также сообщили о невосполнимой утрате в связи с гибелью начальника отдела оздоровительных учреждений производственного штата Анатолия Яковлевича Повтара.

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Его жизнь трагически оборвалась 24 июля в Славянске. Смертельные ранения мужчина получил во время вражеской атаки на город.

Что известно о погибшем

Анатолий Яковлевич Повтар родился в Донецке. Свою профессиональную карьеру на железной дороге он начал в 2018 году: мужчина занял должность инженера производственно-технического отдела структурного подразделения "Лиманское локомотивное депо". Уже через два года он возглавил отдел оздоровительных учреждений регионального филиала "Донецкая железная дорога", где работал до последних дней своей жизни.

Железнодорожной отрасли Анатолий Яковлевич посвятил восемь лет самоотверженного труда. Для коллег он был не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком, на которого всегда можно было положиться. Его ценили за ответственность, профессионализм и умение находить решения даже в самых сложных ситуациях.

В памяти коллектива Анатолий Яковлевич навсегда останется искренним, доброжелательным и уравновешенным человеком, который всегда был готов поддержать и помочь.

"У Анатолия Яковлевича остались жена, две дочери и внучка. Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям. Вечная память, честь и уважение. Память об Анатолии Яковиче навсегда останется в наших сердцах", – отмечается в сообщении.

Напомним, 24 июля Россия нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. Вражеские кабы унесли жизни как минимум пяти мирных жителей, ещё более 10 человек получили ранения, среди них – 15-летний подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия нанесла удары КАБами по Запорожью. В результате атаки в городе 28 раненых, среди них – трехмесячный младенец.

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