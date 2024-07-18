Его ждали жена и двое детей: в сети рассказали о защитнике Мариуполя, которого удалось вернуть из плена. Фото

В рамках 54-го обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 17 июля, домой вернулся 29-летний защитник Мариуполя Дмитрий Задорожный. Боец Нацгвардии родом из Кривого Рога находился в российских тюрьмах 2,5 года.

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Историю бойца рассказали в Telegram Мариупольского городского совета. Там отметили, что Задорожный во время боев за Мариуполь находился на территории комбината "Азовсталь", тогда как дома его ждала жена и двое детей.

"И вот, наконец, семья снова вместе. Ждем, чтобы каждый защитник Мариуполя вернулся и обнял своих близких!" – отметили в сообщении горсовета.

На опубликованных фотографиях видно, что жена военного активно приближала возвращение своего защитника. Она принимала участие в акциях в поддержку украинских защитников с портретом Дмитрия и красноречивой подписью "2 года в плену".

Напомним, вокруг одного из возвращенных накануне украинских военнопленных возник скандал – его обвинили в сотрудничестве с россиянами в плену и вероятном участии в избиении других украинских воинов, в том числе бойцов "Азова". На эту информацию отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны, отметив, что спецслужбы "видят и отслеживают эту историю".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 июля в Украину вернулись 95 украинских защитников – воинов ВСУ, Нацгвардии и пограничников. В РФ отправились столько же русских военных.

– Сеть тронула видео с освобожденным из российского плена украинцем. Мужчина, ступив на родную землю, опустился на колени и расплакался.

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