Ехала в маршрутке на работу: Россия ударом по Херсону убила начальницу местного отделения "Укрпочты". Фото
Вражеский обстрел Херсона, который оккупанты совершили утром 24 октября, отобрал жизнь молодой украинки, начальницы местного отделения "Укрпочты" Карины Дементий. Она ехала в маршрутке, когда российские военные преступники осуществили удар.
Гибель сотрудницы подтвердила пресс-служба "Укрпочты". На странице в X (Twitter) представители компании показали фото Дементий.
"В нашей почтовой семье снова потеря", – говорится в сообщении.
Женщина получила смертельные ранения из-за обстрела реактивными системами залпового огня.
"Она направлялась на работу. В обычной маршрутке, наполненной обычными людьми. И в тот момент российские "Грады" накрыли город", – рассказали в "Укрпочте".
У Дементий остались сын и муж. "Мы им обязательно поможем. Светлая память Карине. Невыносимо больно", – заявила пресс-служба.
Российский обстрел Херсона утром 24 октября
Согласно сообщениям ОВА и ГВА, город пережил очередной массированный удар. Погибли по меньшей мере три человека, 22 – получили ранения. Среди потерпевших есть несовершеннолетние.
Под атакой были Корабельный и Днепровский районы; противник бил артиллерией и дронами.
Как писал OBOZ.UA, утром в пятницу российская оккупационная армия попала в синагогу, обстреливая Херсон. Ракета пробила крышу помещения, вызвала некоторые повреждения, однако не разорвалась.
