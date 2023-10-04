Экипажу ЗРК Avenger, защищающему небо над Киевщиной, вручили награды от имени Залужного и Наева. Фото

Экипаж американского самоходного зенитно-ракетного комплекса Avenger, защищающего от российских ударов Киевскую область, был удостоен наград от военного командования Украины. Бойцы 1129 года зенитного ракетного Белоцерковского полка из этого экипажа недавно уничтожили над регионом три воздушные цели врага: две ракеты и Shahed 136.

Поощрительные награды от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева защитникам неба вручил офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан. Он также опубликовал фотографии воинов, сохранивших жизни жителей Киевщины.

"Защитники неба Киевщины. Имел честь от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева вручить поощрительные отличия экипажу "Avenger" 1129 зенитного ракетного Белоцерковского полка, воины которого недавно поразили три воздушные цели противника – две ракеты и Shahed 136. Спасибо за ваше мужество, героизм и волю к победе! Слава вам, Воины!" – отметил Штефан.

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Напомним, о планах поставить Украине системы ПВО Avenger для защиты неба от воздушных ударов РФ в США официально объявили в начале ноября прошлого года.

Эти американские самоходные зенитные ракетные комплексы ближнего радиуса действия обеспечивают мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах.

"В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. …Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов", – отмечала пресс-служба Пентагона 10 ноября прошлого года, объявляя о новом пакете военной помощи для Украины.

5 апреля 2023 года Наев сообщил, что американские ЗРК Avenger уже на боевом дежурстве: первым делом они начали защищать северные границы нашего государства, откуда Россия часто пытается запускать свои ракеты и дроны-камикадзе.