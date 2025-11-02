'Эксклюзивные кадры от первого лица': появилось видео стрелкового боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов

Спецназовцы подразделения "ДОЗОР" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) уничтожили 13 оккупантов во время стрелкового боя в Донецкой области. Операцию провели совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГПСУ. В этой же заметке пограничники обнародовали кадры, снятые украинскими защитниками во время боя.

Подробности операции

В ходе рейдово-штурмовых действий на вражеских позициях украинские воины уничтожили 13 оккупантов. Кроме того, аэроразведчики Сил обороны убили 5 бойцов армии страны-агрессора и ранили еще 6, использовав дроны-бомберы.

У убитых оккупантов нашли российские и белорусские паспорта.

Операцию "ДОЗОР" провел совместно с подразделениями 3-го армейского корпуса и специальным подразделением "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие недавно продвинулись на Лиманском направлении. Защитники имели успехи во время боев на северо-востоке Ямполя (юго-восток от Лимана).

Также сообщалось, что ситуация в Покровске остается сложной и непредсказуемой. Однако благодаря успешным контрдействиям украинских военных, тактическое положение в некоторых районах города удалось улучшить.

