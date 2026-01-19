Эксперт назвал два наиболее угрожающих направления фронта в Украине

УкраїнськаУКР
Российская армия, несмотря на медленные темпы продвижения, сохраняет способность концентрировать силы на отдельных участках фронта. В 2026 году наибольшие угрозы для Сил обороны Украины могут возникнуть на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Именно там противник имеет пространство для маневра и численное преимущество в живой силе.

Об этом говорится в материале проекта "Донбасс Реалии" (Радио Свобода). Ключевые прогнозы озвучили специалисты Центра оборонных стратегий и офицеры ВСУ.

По подсчетам аналитиков, в течение 2025 года Россия оккупировала менее 1% территории Украины, однако уже второй год подряд наращивает темп продвижения. В то же время эксперты отмечают: говорить о нестабильности линии фронта оснований нет, ведь успехи противника остаются локальными и тактическими.

Наиболее опасными сейчас выглядят Александровское и Гуляйпольское направления. Там равнинная местность позволяет противнику действовать шире, а также использовать тыловую инфраструктуру на оккупированных территориях. По оценке экспертов, для сдерживания РФ Силам обороны необходимо увеличивать плотность войск именно на этих участках.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что после завершения активных боев за Купянск и Покровско-Мироградский плацдарм у россиян могут появиться дополнительные резервы.

Их, вероятно, попытаются задействовать на Запорожском направлении – в частности, в районе Гуляйполя и на границе Днепропетровской области.

Основным приоритетом для России в 2026 году, по оценкам аналитиков, будет оставаться попытка полной оккупации Донецкой и Луганской областей. В то же время даже возможное падение Покровска не приведет к немедленному обвалу фронта: война сохраняет позиционный характер, а украинские укрепления и рельеф местности существенно ограничивают возможности противника для оперативного прорыва.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 17 декабря, российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления сделал ряд заявлений относительно Украины. В частности, он подчеркнул, что войска РФ якобы демонстрируют высокую боеспособность на фронте и способны наращивать темпы наступления для расширения буферной зоны.

