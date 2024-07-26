Электронное бронирование в 'Резерв+': в Минобороны объяснили, как работает услуга

В приложении "Резерв+" появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Накануне функция доступна только работникам критически важных предприятий и тем, которые обеспечивают потребности Сил обороны Украины.

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Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Минобороны Украины. В официальном Telegram-канале ведомства также опубликовали видеоинструкцию, которая поможет проверить статус бронирования.

В министерстве пояснили, что забронированные граждане будут получать push-сообщения о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных "Оберіг".

Чтобы получить актуальный статус после получения уведомления, необходимо:

– нажать кнопку с тремя точками на главном экране.

– в раскрывающемся меню выбрать "обновить документ".

"Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении Резерв+ на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины", – заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

В Минобороны также напомнили, что электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля, более 55 тыс. работников критически важных предприятий уже забронированы онлайн.

"Резерв+ продолжает обновляться. Команда активно работает над новыми функциями, в частности, автоматическими отсрочками для определенных категорий граждан", – рассказали в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны Украины заявили, что темпы мобилизации значительно выросли и острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет.

В министерстве также пояснили, что выбирают, кого призвать, в зависимости от военно-учетных специальностей военнообязанных и от запросов военного руководства. Пока большой спрос на операторов БПЛА и специалистов ИТ-сферы, поскольку война становится более высокотехнологичной, с широким использованием роботизированных систем.

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