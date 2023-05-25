Ему было всего 20 лет: на Донбассе погиб молодой воин с Хмельнитчины Алексей Велигоша. Фото

В войне с русскими оккупантами Украина потеряла еще одного молодого Героя. В боях с врагом на Донетчине погиб Велигоша Алексей Владимирович из Хмельницкой области.

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Защитнику, который отдал свою жизнь за Украину, было всего 20 лет. Об этом сообщили на странице Новоушицкой территориальной громады в Facebook.

Воин погиб 18 апреля 2023 в районе населенного пункта Ступочки Краматорского района Донецкой области, выполняя боевое задание.

Алексей Велигоша родился 7 марта 2003 года в селе Пилипковцы. Он учился в Пилипковецкой общеобразовательной школе І-ІІ ступеней, а затем в ВПУ №11 в Хмельницком.

С 4 декабря 2022 Алексей проходил службу в воинской части А0284.

"Разделяем жгучую боль родных и близких Героя. Склоняем головы в глубокой скорби. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери дорогого и родного человека, нашего Героя, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость всей Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области, близ села Новомихайловка, погиб уроженец Херсонщины Владислав Федорак. Воин принял свой последний бой 18 мая.

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