Ему навсегда будет 33: в боях Донецкой области погиб защитник с Херсонщины. Фото

В Донецкой области, близ села Новомихайловка, погиб уроженец Херсонщины Владислав Федорак. Воин принял свой последний бой 18 мая.

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О потере сообщили в Кочубеевской сельской военной администрации и в Орловском старостинском округе. Прощание с 33-летним защитником состоится на его малой родине 29 мая.

"И снова в Кочубеевской общине невосполнимая потеря и невыразимая боль... 18 мая в селе Новомихайловка Донецкой области в ходе боевых действий погиб наш земляк, житель села Орлово Федорак Владислав, 1990 года рождения. Жители Кочубеевской громады искренне скорбят с родными и близкими нашего мужественного защитника. В скорби склоняем низко головы перед его подвигом... Вечная слава Герою!" –- отметили в Кочубеевской СВА.

В родном селе Героя добавили, что защитнику, отдавшему жизнь за Украину, в этом году исполнилось 33 года.

"Нет слов, чтобы выразить слова поддержки семьи Федораков в их невосполнимой потере. Искренние соболезнования и земной поклон за Героя, отдавшего жизнь за мирное небо над нами", – говорится в сообщении Орловского старостинского округа.

Прощание с Владиславом Федораком состоится в Орлово в понедельник, 29 мая.

Напомним, под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник. Он отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны еще 26 апреля. Погиб воин в бою у населенного пункта Ступочки на Бахмутском направлении Донецкой области.

Первым о горькой потере сообщил отец Артема Анатолий Сальник. В городе он известен как фотограф. Однако с началом войны взял оружие в руки, чтобы защитить Родину от оккупантов – и продолжает это делать, отныне – и за себя, и за павшего в бою сына.