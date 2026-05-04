Ему навсегда будет 19: появились подробности о парне, которого РФ убила ракетным ударом по общежитию в Днепре. Фото

В Днепре в результате российского ракетного удара по общежитию погиб 19-летний студент. Его жизнь оборвалась внезапно – вместе с мечтами, планами и будущим.

Стало известно имя погибшего и детали его истории. Об этом сообщает Первый Городской. Кривой Рог.

Жертвой атаки стал Илья Безбожный – 19-летний студент второго курса. Парень учился по специальности "инженерия программного обеспечения" и строил планы на будущее.

Он был родом из Мирнограда Донецкой области — города, который уже пострадал от войны.

Сообщается, что война уже забрала у семьи Ильи дом. Теперь она отобрала и самое дорогое – жизнь сына.

Ему было всего 19 лет. Впереди была учеба, профессия, взрослая жизнь – все это оборвалось в один миг из-за российского удара.

Илью Безбожного запомнят как молодого парня с мечтами и стремлением к развитию. Его история – еще одно напоминание о цене, которую Украина платит в войне.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 3 мая оккупанты атаковали жилой квартал Днепра. Под вражеским ударом оказалось, в частности, общежитие. В результате атаки один человек погиб, 11 человек получили ранения. Из-за российского обстрела в здании выбило окна, также повреждены автомобили и расположенные рядом здания.

Также днем 3 мая российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Кривому Рогу. В результате атаки в городе начался пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина.

