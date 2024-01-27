Ему навсегда будет 21: на войне погиб Олег Пташник из Житомирской области. Фото

На войне погиб известный в житомирском Звягеле баскетболист Олег Пташник. Юноше был всего 21 год.

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О потере сообщили в горсовете и учебных заведениях города. Военнослужащий Олег Пташник был воспитанником и выпускником отделения баскетбола звягельской ДЮСШ, а раньше учился в гимназии №9.

Звягельские ДЮСШ и гимназия выразили самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям военнослужащего: "Никакие слова не снизят боль утраты, тяжелой потери для каждого из нас. Глубоко скорбим".

Олег был верен военной присяге и погиб в бою, защищая Родину. Городские власти сообщили, что захоронение воина пройдет на кладбище по ул. Василия Стуса и призвала жителей общины присоединиться к церемонии прощания и захоронения.

Прощание с погибшим Героем состоится 28 января на территории Свято-Михайловской православной церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб воин Роман Ратников из Черкасской области. Герою было всего 32 года. Свой последний бой Роман принял в Донецкой области.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Когда Россия напала на Украину, Игорь Калугин хотел сразу встать на защиту Родины, однако на службу его не взяли. У Игоря осталось трое детей.

Кроме того, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы стать в защиту Украины.