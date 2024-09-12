Ему навсегда будет 21: в боях с оккупантами погиб чемпион из Черкасс. Фото

В боях за независимость Украины погиб 21-летний чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Спортсмен родом из Черкасс пошел добровольцем на фронт еще в 19 лет и показал, что может поднимать украинские флаги на освобожденных от врага территориях так же мастерски, как на спортивных аренах Европы и мира.

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Трагическое известие сообщили в Facebook друг Героя Дмитрий Шевелов и тренер Алексей Назаренко. Они опубликовали в соцсети трогательные воспоминания о воине.

"Чемпион. Малыш с большим сердцем. Красавчик. Ярик...Не верю... Ярославчик. Ярослав Стрелец. Навечно 21..." – написал Шевелов.

Он отметил, что Стрелец мог защищать Украину на татами, в ринге, в клетке, но выбрал поле боя.

"Ты пришел в зал малым для того, чтобы быть лучше. Стал Чемпионом. Ты пришел на войну малым, чтобы быть лучше. Стал воином. Настоящим. Без пафоса. Лучшим", – отметил друг воина.

"Ты тот, кто своей настойчивостью омрачил всех, тогда когда в тебя никто не верил. Ты пример. Ты единственный, кто прошел путь от неизвестного до величественного. Ты Чемпион. Тебя боялись в спорте. Тебя боялись враги. Тебе навечно 21", – с грустью написал Шевелов.

Он добавил, что не каждый имеет такой стержень, которым владел Ярослав.

"Мама потеряла сына. Тренер потерял ученика. Город потерял Героя. Страна потеряла будущее", – написал друг Героя.

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